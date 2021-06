Saint-Brisson-sur-Loire Saint-Brisson-sur-Loire Loiret, Saint-Brisson-sur-Loire Parcours Aventure & Énigmes Saint-Brisson-sur-Loire Saint-Brisson-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Brisson-sur-Loire

Parcours Aventure & Énigmes Saint-Brisson-sur-Loire, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Saint-Brisson-sur-Loire. Parcours Aventure & Énigmes 2021-07-01 10:00:00 – 2021-08-29 19:00:00

Saint-Brisson-sur-Loire Loiret Saint-Brisson-sur-Loire Parcours Aventure & Enigmes dans le château et le parc de Saint Brisson sur Loire, entre escape game et jeu de piste. Une aventure avec plusieurs niveaux de challenge à réussir entre amis ou à essayer en famille! Parcours Aventure & Enigmes dans le château et le parc de Saint Brisson sur Loire, entre escape game et jeu de piste. Une aventure avec plusieurs niveaux de challenge à réussir entre amis ou à essayer en famille! saint-brisson@tousauchateau.com +33 2 38 36 71 29 https://www.chateau-saint-brisson.com/billetterie Parcours Aventure & Enigmes dans le château et le parc de Saint Brisson sur Loire, entre escape game et jeu de piste. Une aventure avec plusieurs niveaux de challenge à réussir entre amis ou à essayer en famille! Parcours Aventure & Enigmes dans le château et le parc de Saint Brisson sur Loire, entre escape game et jeu de piste. Une aventure avec plusieurs niveaux de challenge à réussir entre amis ou à essayer en famille! @château de Saint Brisson-sur-Loire

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Brisson-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Brisson-sur-Loire Adresse Ville Saint-Brisson-sur-Loire lieuville 47.64938#2.68225