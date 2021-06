Le Grand-Serre Le Grand-Serre Drôme, Le Grand-Serre Parcours aventure dans les arbres et apéro Le Grand-Serre Le Grand-Serre Catégories d’évènement: Drôme

Parcours aventure dans les arbres et apéro 2021-07-16 17:00:00 – 2021-07-16 Parc Oasis Aventura 605 route de st Christophe

Le Grand-Serre Drôme

Vous aurez le choix entre un parcours aventure dans les arbres (avec baudrier) au Parc Oasis Aventura ou le sentier découverte (sans baudrier). Suivi d'un apéritif dinatoire au restaurant du Spa Oasis Natura (du salé au sucré, 2 verres de boissons/pers). +33 4 75 68 94 40

