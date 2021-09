Montpeyroux Montpeyroux Hérault, Montpeyroux PARCOURS AVENTURE DANS LE CANYON DU JONCAS AVEC L’INITIATION A L’ESCALADE ET DEGUSTATION DE VINS Montpeyroux Montpeyroux Catégories d’évènement: Hérault

Montpeyroux

PARCOURS AVENTURE DANS LE CANYON DU JONCAS AVEC L’INITIATION A L’ESCALADE ET DEGUSTATION DE VINS Montpeyroux, 14 octobre 2021, Montpeyroux. PARCOURS AVENTURE DANS LE CANYON DU JONCAS AVEC L’INITIATION A L’ESCALADE ET DEGUSTATION DE VINS 2021-10-14 15:00:00 – 2021-10-14

Montpeyroux Hérault Partez à l’aventure avec Toulouse Félix, moniteur chez Natureo Sport Aventure, qui vous initiera à l’escalade lors d’une progression dans un canyon asséché, avec tyrolienne. Le canyon du Joncas est un magnifique site d’escalade de l’Hérault niché au cœur du Grand Site de France Saint-Guilhem-le-Désert, proche du village de Montpeyroux. Durant cette initiation, vous pourrez admirer les merveilleux paysages alentour. Après 3h d’activité, le parcours aventure se terminera par une dégustation de vins dans un domaine de la Vallée de l’Hérault. Partez à l’aventure avec Toulouse Félix, moniteur chez Natureo Sport Aventure, qui vous initiera à l’escalade lors d’une progression dans un canyon asséché, avec tyrolienne. Le canyon du Joncas est un magnifique site d’escalade de l’Hérault niché au cœur du Grand Site de France Saint-Guilhem-le-Désert, proche du village de Montpeyroux. +33 6 58 71 54 18 Partez à l’aventure avec Toulouse Félix, moniteur chez Natureo Sport Aventure, qui vous initiera à l’escalade lors d’une progression dans un canyon asséché, avec tyrolienne. Le canyon du Joncas est un magnifique site d’escalade de l’Hérault niché au cœur du Grand Site de France Saint-Guilhem-le-Désert, proche du village de Montpeyroux. Durant cette initiation, vous pourrez admirer les merveilleux paysages alentour. Après 3h d’activité, le parcours aventure se terminera par une dégustation de vins dans un domaine de la Vallée de l’Hérault. dernière mise à jour : 2021-08-27 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpeyroux Autres Lieu Montpeyroux Adresse Ville Montpeyroux lieuville 43.70859#3.49716