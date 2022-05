Parcours aventure à Choye Choye Choye Catégories d’évènement: Choye

Haute-Saône

Parcours aventure à Choye Choye, 12 juin 2022, Choye. Parcours aventure à Choye Choye

2022-06-12 – 2022-06-12

Choye Haute-Saône Choye L’association “Emilie pour tous” propose de venir passer un moment unique, ludique, sportif et rigolo lors de son traditionnel parcours aventure au départ du stade à 10h30. Parcours sans chrono. Accueil au stade dès 9h. Ins : www.le-sportif.com ou bulletin à télécharger sur le site www.choye.fr. Rens au 06 84 82 33 09. http://www.choye.fr/ L’association “Emilie pour tous” propose de venir passer un moment unique, ludique, sportif et rigolo lors de son traditionnel parcours aventure au départ du stade à 10h30. Parcours sans chrono. Accueil au stade dès 9h. Ins : www.le-sportif.com ou bulletin à télécharger sur le site www.choye.fr. Rens au 06 84 82 33 09. Choye

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Choye, Haute-Saône Autres Lieu Choye Adresse Ville Choye lieuville Choye Departement Haute-Saône

Choye Choye Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/choye/

Parcours aventure à Choye Choye 2022-06-12 was last modified: by Parcours aventure à Choye Choye Choye 12 juin 2022 Choye Haute-Saône

Choye Haute-Saône