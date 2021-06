Parcours autour de l’école des années 50-60 Salle des fêtes Joseph Avit, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Aigrefeuille-d'Aunis.

Parcours autour de l’école des années 50-60

Salle des fêtes Joseph Avit, le dimanche 19 septembre à 14:30

### Laissez-vous guider lors d’un retour dans le passé et découvrez l’école de cette époque en profitant de petites saynètes sur un parcours itinérant. Profitez d’une visite guidée itinérante sur 4 lieux : * l’école publique, * l’école privée, * les marais, * et la salle des fêtes. À chaque étape, vous pourrez assister à des saynètes sur le thème de l’école des années 1950 et 1960. Le départ de la visite se fait à la salle des fêtes de la ville. Le parcours fait 3km. Des expositions, une kermesse à l’ancienne et un spectacle sont également proposés. Un apéritif dinatoire (payant) est organisé après le parcours pour ceux qui le souhaitent avec inscription au 06 84 21 20 02.

Gratuit. Inscriptions obligatoires pour le parcours à l’office du tourisme avant le 15 septembre. 3 groupes limités à 70 personnes chacun. Départ à 14h30.

Salle des fêtes Joseph Avit 6 Avenue des Marronniers, 17290 Aigrefeuille-d’Aunis Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00