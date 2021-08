Saint-Étienne Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne Loire, Saint-Étienne Parcours Auguste Bossu Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne, le samedi 18 septembre à 14:30

L’association ”Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne” propose deux parcours différents à la découverte du patrimoine architectural d’Auguste Bossu (visites extérieures): • le samedi 18 septembre 2021 au départ du siège de notre association (rue Michelet, rue des Creuses, rue du Onze Novembre, rue Leclerc), avec notamment l’Immeuble Moderne de 1929 • le dimanche 19 septembre 2021 au départ de la gare SNCF de Carnot (rue Balaÿ, rue Camelinat, place Jacquard et place Boivin). Ces parcours se font en corrélation avec la visite de la Maison sans escalier, proposée par ailleurs, mais en dehos du centre-ville pour les Journées Européennes du Patrimoine par notre association et l’illustratrice stéphanoise Émilie Sauveur (voir: Visite de la Maison sans escalier”).

Visites guidées gratuites. Dispositions COVID-19 : le nombre des visiteurs sera soumis aux règles en vigueur au moment des Journées Européennes du Patrimoine. Il est recommandé de s’inscrire auprès du secrétariat de notre association (04 77 25 74 32).

Ce parcours Auguste Bossu a pour but de faire connaître ce grand architecte stéphanois à travers ses réalisations emblématiques à travers le centre-ville de Saint-Étienne. Histoire et Patrimoine de Saint-Étienne 11, rue Gambetta 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00

