Salies-de-Béarn Les Salines de Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques, Salies-de-Béarn Parcours audioguidé sur le sel de Salies-de-Béarn Les Salines de Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Salies-de-Béarn

Parcours audioguidé sur le sel de Salies-de-Béarn Les Salines de Salies-de-Béarn, 18 septembre 2021, Salies-de-Béarn. Parcours audioguidé sur le sel de Salies-de-Béarn

le samedi 18 septembre à Les Salines de Salies-de-Béarn 2€ par personne, jauge limitée à 30 personnes. Parcours de visite ouvert de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Découvrez l’Or blanc du Béarn, de son origine géologique à son exploitation actuelle, en passant par son utilisation au fil des âges. Les Salines de Salies-de-Béarn 1, Avenue Jacques Dufourq 64270 Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Camou Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Salies-de-Béarn Autres Lieu Les Salines de Salies-de-Béarn Adresse 1, Avenue Jacques Dufourq 64270 Salies-de-Béarn Ville Salies-de-Béarn lieuville Les Salines de Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn