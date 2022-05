Parcours audioguidé du centre historique de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Yonne

Parcours audioguidé du centre historique de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne, 1 janvier 2022, Villeneuve-sur-Yonne. Parcours audioguidé du centre historique de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne

2022-01-01 – 2022-12-31

Villeneuve-sur-Yonne Yonne Villeneuve-sur-Yonne Découvrez la cité médiévale de Villeneuve-sur-Yonne à votre rythme avec cette visite sur tablette !

Avec ses tours de guet, ses portes fortifiées, son donjon, ses maisons de maître, Villeneuve-sur-Yonne a gardé tout son caractère ! Elle est aussi une ville où il fait bon vivre avec ses promenades arborées, ses bords de l’Yonne, son centre animé, son joli marché… Des personnages illustres, artistes et intellectuels y ont également séjourné et en ont apprécié la douce sérénité.

Cette visite est disponible gratuitement depuis l’application GuidiGO sur votre smartphone ou tablette. une fois téléchargée, elle ne nécessite pas de connexion Internet. Vous pouvez également louer une tablette auprès du Bureau d’Information Touristique de Villeneuve-sur-Yonne. accueil.villeneuve@tourisme-sens.com +33 3 86 87 12 52 https://www.tourisme-sens.com/visite-musee/visite-audioguidee-centre-historique-de-villeneuve-sur-yonne/ Découvrez la cité médiévale de Villeneuve-sur-Yonne à votre rythme avec cette visite sur tablette !

Avec ses tours de guet, ses portes fortifiées, son donjon, ses maisons de maître, Villeneuve-sur-Yonne a gardé tout son caractère ! Elle est aussi une ville où il fait bon vivre avec ses promenades arborées, ses bords de l’Yonne, son centre animé, son joli marché… Des personnages illustres, artistes et intellectuels y ont également séjourné et en ont apprécié la douce sérénité.

Cette visite est disponible gratuitement depuis l’application GuidiGO sur votre smartphone ou tablette. une fois téléchargée, elle ne nécessite pas de connexion Internet. Vous pouvez également louer une tablette auprès du Bureau d’Information Touristique de Villeneuve-sur-Yonne. Villeneuve-sur-Yonne

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Autres Lieu Villeneuve-sur-Yonne Adresse Ville Villeneuve-sur-Yonne lieuville Villeneuve-sur-Yonne Departement Yonne

Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-yonne/

Parcours audioguidé du centre historique de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 2022-01-01 was last modified: by Parcours audioguidé du centre historique de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 1 janvier 2022 Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Villeneuve-sur-Yonne Yonne