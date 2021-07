Besançon Citadelle de Besançon - Patrimoine mondial Besançon, Doubs Parcours audio-décrit à la Citadelle de Besançon Citadelle de Besançon – Patrimoine mondial Besançon Catégories d’évènement: Besançon

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

**Parcours audio-décrit :** La Citadelle de Besançon possède sa propre application numérique permettant de parcourir et de découvrir l’ensemble du site. Afin de rendre cette application accessible à tous, une version audio-décrite a été développée grâce au soutien de l’Unadev. Il s’ajoute au parcours déjà existant en facile à lire et à comprendre (FALC). Les parcours pour les PMR et les malentendants sont à l’étude.

Toutes les animations sont gratuites. Entrée Citadelle gratuite et accès libre aux trois Musées.

Citadelle de Besançon – Patrimoine mondial 99 rue des Fusillés de la Résistance 25000 Besançon

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

