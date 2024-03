Parcours au MAUMA, Le Musée des Arts Urbains de Marseille Marseille, lundi 1 janvier 2024.

Parcours au MAUMA, Le Musée des Arts Urbains de Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Parcourez l’univers artistique du MAUMA dans les rues du quartier de Saint Mauront pour découvrir des œuvres urbaines éblouissantes, nées de la collaboration entre artistes et habitants.

Partez pour une immersion captivante de 2 heures au cœur de ce Musée à ciel ouvert, une expérience guidée qui révèle l’évolution de l’art urbain dans le tissu culturel de la ville.



Explorez les rues vivantes du quartier de Saint Mauront pour découvrir des œuvres aussi éblouissantes que monumentales, fruits du talent d’artistes locaux, nationaux et internationaux.



Laissez-vous envoûter par la vision créative et participative des habitants, offrant ainsi une perspective unique du street art en interaction avec la communauté locale et le paysage urbain de la cité phocéenne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Métro National

Marseille 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur resa@marseille-tourisme.com

