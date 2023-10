Marche rose Parcours au départ de la Maison pour Tous Loriol-sur-Drôme, 14 octobre 2023, Loriol-sur-Drôme.

Loriol-sur-Drôme,Drôme

La Ligue contre le cancer antenne de Loriol vous donne rendez-vous son traditionnel évènement en faveur du dépistage du cancer de sein. OCTOBRE ROSE fait son grand retour avec sa RANDO ROSE !.

2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-14 . EUR.

Parcours au départ de la Maison pour Tous

Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Loriol branch of the Ligue contre le cancer will be holding its traditional event in support of breast cancer screening. OCTOBRE ROSE is back with its RANDO ROSE!

La rama de Loriol de la Liga contra el cáncer celebrará su tradicional evento de detección del cáncer de mama. ¡OCTOBRE ROSE vuelve con su RANDO ROSE!

Die Krebsliga Loriol lädt Sie zu ihrer traditionellen Veranstaltung zugunsten der Brustkrebsvorsorge ein. OCTOBRE ROSE kehrt mit seiner RANDO ROSE zurück!

Mise à jour le 2023-10-01 par Office de Tourisme du Val de Drôme