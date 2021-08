Bar-le-Duc Hôtel de Ville Bar-le-Duc, Meuse Parcours artistique Transi 2490 par Fabrice Rotenhauser Hôtel de Ville Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

### L’artiste plasticien vous propose un parcours à travers le centre-ville pour découvrir le processus créatif de son œuvre Transi 2490. L’artiste plasticien Fabrice Rotenhauser a réalisé spécialement pour la ville de Bar-le-Duc, dans le cadre du festival RenaissanceS, une proposition artistique sous la forme d’un parcours en cinq actes. Ce parcours vous présente le processus créatif d’une œuvre de l’artiste intitulée Transi 2490. Réinterprétant la sculpture exposée à Bar-le-Duc, dans l’église Saint-Etienne située en ville haute, l’artiste s’interroge sur ce que sera notre corps dans 470 ans, la perception que nous en aurons au regard du progrès scientifique et des avancées techniques. À certaines étapes il nous livre aussi un texte traduisant ses impressions de création. De Montaigne à Ligier Richier, en passant par Vésale, Fabrice Rotenhauser a puisé son inspiration dans les œuvres majeures de la Renaissance. De tableaux en installations, il nous en livre sa vision, témoignant ainsi du processus de création de l’œuvre Transi 2490, point d’orgues du parcours.

Gratuit. Réservation obligatoire.

