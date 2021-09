Talence Château du parc Peixotto Gironde, Talence Parcours artistique libre « Diffractis au Jardin #6 » Château du parc Peixotto Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

Parcours artistique libre « Diffractis au Jardin #6 » Château du parc Peixotto, 18 septembre 2021, Talence.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château du parc Peixotto

### Huit artistes plasticiens proposent un parcours nomade évoquant le ruissellement sous l’allée centrale du parc Peixotto. Huit artistes plasticiens proposent un parcours nomade évoquant le ruissellement sous l’allée centrale du parc Peixotto. Cette pérégrination se poursuit dans l’orangerie du Jardin botanique et près du bassin. Cette installation est le fruit d’une collaboration avec les jardiniers de la Ville, l’Université de Bordeaux, le Jardin botanique et le Forum des Arts & de la Culture.

Gratuit. Entrée libre. L’accès au parc Peixotto ne nécessite pas de pass sanitaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T07:00:00 2021-09-18T21:00:00;2021-09-19T07:00:00 2021-09-19T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talence Autres Lieu Château du parc Peixotto Adresse Allée Peixotto, 33400 Talence Ville Talence lieuville Château du parc Peixotto Talence