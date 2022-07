Parcours artistique – Je me laisse porter

Parcours artistique – Je me laisse porter, 27 mai 2023, . Parcours artistique – Je me laisse porter



2023-05-27 – 2023-05-27 10 EUR Imaginez. Vous êtes en weekend. C’est presque l’été. Le soleil est radieux. Un rendez-vous mystérieux vous a été donné : « Retrouve-moi, place des Carmes, sous les oliviers. Je t’appelle. »

Débute alors une balade dans des lieux inattendus, ponctuée de rendez-vous artistiques. Un comédien dit un texte intime. Un danseur interprète une chorégraphie sensible. Une créature mystérieuse reprend une chanson de variété. Comédiens, auteur, danseur, drag-queen, musiciens, marionnettiste, chanteuse offrent des micro-propositions artistiques au fil de ce parcours intime et culturel. Il n’y a pas forcément de fil narratif, si ce n’est la flânerie, la surprise et le plaisir de partager, de découvrir ensemble ces moments fugaces faits juste pour vous. Pour toutes et tous

Durée : 2h00

