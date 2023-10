Parcours artistique Hors-les-Murs du 14e au 12e arrondissement Catégorie d’Évènement: ile de france Parcours artistique Hors-les-Murs du 14e au 12e arrondissement, 12 novembre 2023, . Du dimanche 12 novembre 2023 au dimanche 26 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Grand parcours artistique entre les 14e, 13e et 12e arrondissements de Paris, mettant à l’honneur 13 artistes queer dans l’espace public. Adresses et programme

autour du parcours sur mairie12.paris.fr – mairie13.paris.fr & mairie14.paris.fr à travers les 12, 13 et 14e arrondissements Contact :

Arthur Dumont / Ville de Paris
Exposition « Célébrons nos différences » par France 2023, l'UNESCO et CANON

