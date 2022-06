Parcours artistique en Meung Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Catégories d’évènement: 45130

Meung-sur-Loire

Parcours artistique en Meung Meung-sur-Loire, 1 juin 2022, Meung-sur-Loire. Parcours artistique en Meung Meung-sur-Loire

2022-06-01 10:00:00 10:00:00 – 2022-09-15 18:00:00 18:00:00

Meung-sur-Loire 45130 Meung-sur-Loire Des expositions et des portes ouvertes chez nos différents artistes magdunois ! Des espaces d’exposition comme le château de Meung sur Loire, l’espace culturel de La Monnaye, la Galerie Rive Mauve, l’Atelier Porte d’Amont ou encore la Galerie La Faramine vous accueillent pour découvrir peintres et sculpteurs locaux. Vous pouvez également contacter nos artistes pour visiter leurs ateliers. Lieux d’effervescence artistique +33 2 38 44 32 28 Des expositions et des portes ouvertes chez nos différents artistes magdunois ! Des espaces d’exposition comme le château de Meung sur Loire, l’espace culturel de La Monnaye, la Galerie Rive Mauve, l’Atelier Porte d’Amont ou encore la Galerie La Faramine vous accueillent pour découvrir peintres et sculpteurs locaux. Vous pouvez également contacter nos artistes pour visiter leurs ateliers. © Ville de Meung sur Loire

Meung-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-05-31 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE

Détails Catégories d’évènement: 45130, Meung-sur-Loire Autres Lieu Meung-sur-Loire Adresse Ville Meung-sur-Loire lieuville Meung-sur-Loire Departement 45130

Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 45130 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meung-sur-loire/

Parcours artistique en Meung Meung-sur-Loire 2022-06-01 was last modified: by Parcours artistique en Meung Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 1 juin 2022 45130 Meung-sur-Loire

Meung-sur-Loire 45130