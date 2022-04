Parcours Artistique de Venterol (9ème édition) Venterol Venterol Catégories d’évènement: Drôme

Venterol

Parcours Artistique de Venterol (9ème édition) Venterol, 16 juillet 2022, Venterol. Parcours Artistique de Venterol (9ème édition) Venterol

2022-07-16 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-17 19:00:00 19:00:00

Venterol Drôme Venez déambuler dans le village, à la rencontre d’une quarantaine d’artistes les plus divers : peintres, sculpteurs, photographes, céramistes, femmes filant la laine, ferronnier et bien d’autres…. avam.venterol@gmail.com +33 6 09 60 34 75 http://www.parcours-artistique-venterol.com/ Venterol

