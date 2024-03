Parcours artistique dans les vitrines de La Turballe Centre-ville 44420 La turballe La turballe, samedi 30 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T09:00:00+01:00 – 2024-03-30T19:00:00+01:00

Fin : 2024-05-05T09:00:00+02:00 – 2024-05-05T19:00:00+02:00

Parcours disponible sur www.laturballe.fr et sur l’application CityAll La Turballe.

Centre-ville 44420 La turballe Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 11 88 00 animations@laturballe.fr https://www.laturballe.fr

