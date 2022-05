Parcours artistique dans la forêt de la Heidenkirche Butten, 28 mai 2022, Butten.

2022-05-28 – 2022-09-03

Butten Bas-Rhin Butten

PARCOURS DE CRÉATION SUR LES SENTIERS DE LA HEIDENKIRCHE

Le parcours de création artistique de la Heidenkirche est un lieu de rencontre insolite entre des œuvres d’art et un site emblématique chargé d’histoires au cœur des forêts des Vosges du Nord.

Suite à une résidence de huit jours en forêt, seize étudiant(e)s de l’ÉSAL et de la HEAR imagineront des propositions artistiques en réagissant avec sensibilités à ce contexte si singulier. Pour cette 5e année ils et elles s’inspireront de l’imaginaire et de l’expérience de la nuit comme fil conducteur en invitant le public à cheminer le long des sentiers et à redécouvrir autrement comment un tel milieu suscite toutes nos attentions.

Famille – Gratuit

Visite du parcours du 28 mai au 3 septembre.

Ce projet est un partenariat entre le Festival des Paysages, Artopie, l’ONF, l’École Supérieure d’Art de Lorraine et la Haute École des Arts du Rhin.

+33 3 88 00 40 39

