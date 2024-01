Parcours Artistique Centre ville 44420 La turballe La turballe, samedi 30 mars 2024.

Parcours Artistique La Ville de La Turballe met en place un parcours artistique en partenariat avec les commerçants qui ont chacun invité un artiste à venir exposer dans leur boutique. Arpentez les rues de la vill… 30 mars 5 mai Centre ville 44420 La turballe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T09:00:00+01:00 – 2024-03-30T19:00:00+01:00

Fin : 2024-05-05T09:00:00+02:00 – 2024-05-05T19:00:00+02:00

La Ville de La Turballe met en place un parcours artistique en partenariat avec les commerçants qui ont chacun invité un artiste à venir exposer dans leur boutique.

Arpentez les rues de la ville à la découverte des œuvres exposées !

A venir Parcours ludique à votre disposition sur l’application CityAll téléchargeable sur vos plateformes Android et IOS gratuitement !

Centre ville 44420 La turballe Centre ville 44420 La turballe La turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 11 88 00 »}, {« type »: « email », « value »: « animations@laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.laturballe.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/parcours-artistique-la-turballe.html »}]

CULTURE EXPOSITION