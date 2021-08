Saint-Gengoux-le-National Bureau d'information Touristique,avenue La promenade,Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National, Saône-et-Loire Parcours artistique Bureau d’information Touristique,avenue La promenade,Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National

Bureau d’information Touristique, avenue La promenade, Saint-Gengoux-le-National, le dimanche 19 septembre à 10:30

Divers monuments de la ville sont ornés de banières créees par plusieurs artistes. Un parcours au travers des rues apporte un éclairage sur le lien qui peut exister entre l’oeuvre et le moument, comme une mise en valeur du patrimoine architectural et urbain.

Gratuit

Parcours au travers d’œuvres peintes ou photographiques Bureau d’information Touristique,avenue La promenade,Saint-Gengoux-le-National Avenue La Promenade 71460 Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00

