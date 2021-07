Chartres Musée des Beaux-Arts Chartres, Eure-et-Loir Parcours architectural interactif : Ombre sur le Gala Royal Musée des Beaux-Arts Chartres Catégories d’évènement: Chartres

Parcours architectural interactif : Ombre sur le Gala Royal

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Beaux-Arts

À l’aide d’un livret et de commentaires audio accessibles par QR codes depuis leur téléphone, les visiteurs répondent à des énigmes grâce aux indications dispensées par les bâtisseurs du palais. La dernière étape du parcours consiste à déjouer le complot qui se trame dans l’ombre de la réception, grâce aux indices récoltés. Prenez part à cette réception qui vous permettra de découvrir l’arme du crime empêchant l’assassinat du duc d’Angoulême !

Visite uniquement en extérieur | Présence d’un livret | Utilisation d’un téléphone portable avec une connexion internet pour les QR codes

Le parcours plonge le public au cœur d’une enquête inspirée d’un tableau du musée. Les visiteurs pourront déjouer un complot grâce à des étapes menant à l’échec de l’assassinat du duc d’Angoulême. Musée des Beaux-Arts 29 Cloître Notre-Dame 28000 Chartres Chartres Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

