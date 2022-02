Parcours Apocalypse Salle Notre-Dame de la Croix Paris Catégorie d’évènement: Paris

Parcours Apocalypse Salle Notre-Dame de la Croix, 9 mars 2022, Paris. Parcours Apocalypse

du mercredi 9 mars au mercredi 20 avril à Salle Notre-Dame de la Croix

Pendant le temps du Carême et un peu au-delà, nous vous invitons à un parcours de 7 ou 8 séances sur le Livre de l’Apocalypse, c’est à dire le « Livre de la Révélation » selon l’étymologie grecque. Une plongée dans le dernier livre de l’Ecriture Sainte pour pénétrer le mystère de nos vies, envisager la vérité du combat virulent entre le bien et le mal qui se joue dans le monde… et dans nos coeurs. Entrons dans la vision de St Jean: « alors, je vis les cieux ouverts ». Ouvrons le livre, pour découvrir… le Mystère. Les mercredis : 9, 16, 23, 30 mars, 6 avril, mardi 12 avril et mercredi 20 avril. A 20h30 au 6 rue d’Eupatoria.

entrée libre

Parcours de 7 séances, pour nous accompagner dans notre chemin vers Pâques, Salle Notre-Dame de la Croix 6 rue d’Eupatoria, 75020 Paris Paris Paris 20e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T20:30:00 2022-03-09T21:30:00;2022-03-16T20:30:00 2022-03-16T21:30:00;2022-03-23T20:30:00 2022-03-23T21:30:00;2022-03-30T20:30:00 2022-03-30T21:30:00;2022-04-06T20:30:00 2022-04-06T21:30:00;2022-04-12T20:30:00 2022-04-12T21:30:00;2022-04-20T20:30:00 2022-04-20T21:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Salle Notre-Dame de la Croix Adresse 6 rue d'Eupatoria, 75020 Paris Ville Paris lieuville Salle Notre-Dame de la Croix Paris Departement Paris

Salle Notre-Dame de la Croix Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Parcours Apocalypse Salle Notre-Dame de la Croix 2022-03-09 was last modified: by Parcours Apocalypse Salle Notre-Dame de la Croix Salle Notre-Dame de la Croix 9 mars 2022 Paris Salle Notre-Dame de la Croix Paris

Paris Paris