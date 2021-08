Annemasse Gare d'Annemasse Annemasse, Haute-Savoie Parcours “Annemasse Résistante” Gare d’Annemasse Annemasse Catégories d’évènement: Annemasse

Haute-Savoie

Parcours “Annemasse Résistante” Gare d’Annemasse, 18 septembre 2021, Annemasse. Parcours “Annemasse Résistante”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Gare d’Annemasse

Départ à la gare d’Annemasse, puis parcours le long de la rue de la gare avec différents arrêts dont l’ancien hôtel et prison du Pax, la poste et l’ancienne imprimerie Grandchamp en terminant devant la Bibliothèque Pierre Goy. Traduction langue des signes française.

Places limitées. Sur inscription.

Marchez sur les pas de la Résistance à Annemasse pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Evelyne Hurtaud, guide-conférencière. Gare d’Annemasse Place de la Gare 74100 Annemasse Annemasse Haute-Savoie

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T10:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

