Annemasse Parc Olympe de Gouges Annemasse, Haute-Savoie Parcours “Annemasse, de parc en parc” Parc Olympe de Gouges Annemasse Catégories d’évènement: Annemasse

Haute-Savoie

Parcours “Annemasse, de parc en parc” Parc Olympe de Gouges, 18 septembre 2021, Annemasse. Parcours “Annemasse, de parc en parc”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc Olympe de Gouges

Visite commentée par Evelyne Hurtaud, guide-conférencière et Stéphane Gobert (interprète français en langue des signes).

Places limitées, sur inscription

Vous découvrirez les parcs Montessuit et Olympe de Gouges avec leurs patrimoines historiques, architecturaux et paysagers remarquables et leurs personnages historiques illustres. Parc Olympe de Gouges 5 rue du Faucigny – 74100 Annemasse Annemasse Centre-Ville Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Annemasse, Haute-Savoie Autres Lieu Parc Olympe de Gouges Adresse 5 rue du Faucigny - 74100 Annemasse Ville Annemasse lieuville Parc Olympe de Gouges Annemasse