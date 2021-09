Parcours amplifiée et interprétée en LSF pour le festival des sciences Les Champs Libres, 9 octobre 2021, Rennes.

Parcours amplifiée et interprétée en LSF pour le festival des sciences

Les Champs Libres, le samedi 9 octobre à 14:30

**Parcours gratuit de 14h30 à 16h30 :** – **Lumière sur la matière** Stand C, Département matériaux et Lumière – Institut de Physique de Rennes. De petites animations et vidéos pour comprendre l’importance de l’ordre dans les matériaux ainsi que la façon dont ils interagissent avec la lumière : comment la lumière nous aide-t-elle à voir et à comprendre la matière qui constitue notre environnement ? – **L’art et la matière. À la découverte sensible et tactile du métier d’archéologue** Stand H, Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire (CReAAH) Cette animation propose une découverte ludique de l’archéologie, à destination des enfants et élèves malvoyants. Les matières et objets archéologique seront abordés par le toucher et l’ouïe, dans 5 ateliers, à la découverte de l’étude des sols fouillés, des poteries, des pierre taillées et polies, des restes d’animaux et des travaillés… – **Bulles de senteurs** Stand F, Institut Sciences Chimiques de Rennes – Université de Rennes 1 Chimiques ou naturelles: Comment nos sens percoivent-ils les odeurs au milieu de mélanges complexes par rapport à des molécules pures? A travers 4 mélanges complexes nous évaluerons votre capacité à déterminer si nous sommes sur un produit naturel ou sur une molécule provenant du laboratoire. – **Aider les insectes grâce aux fleurs, et pas seulement les abeilles !** Stand J, Laboratoire Ecobio – Université de Rennes 1 Une alternative possible à la lutte chimique ? La lutte biologique par conservation ! Cette technique s’appuie sur la diversité végétale afin d’augmenter le nombre des ennemis naturels des insectes ravageurs. Se basant sur des recherches en cours en Bretagne, particuliers comme professionnels peuvent appliquer ces méthodes dans leurs jardins ou autres cultures ! Si vous êtes malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque d’amplification ou un collier magnétique. Il suffit de nous le demander lors de votre réservation à [accessibilite@leschampslibres.fr](mailto:accessibilite@leschampslibres.fr)

Gratuit sur inscription

Le village des sciences revient aux Champs Libres !

Les Champs Libres 10 cours des Alliés Rennes Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T14:30:00 2021-10-09T16:30:00