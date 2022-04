Parcours accompagné sur les Pistes de Robin Pellegrue Pellegrue Catégories d’évènement: Gironde

Pellegrue Gironde Pellegrue Parcours accompagné à Pellegrue :

Suivez Robin, pour une courte balade (1h à 1h30) sur les traces de l’histoire et du petit patrimoine de Pellegrue. Une (re)découverte ludique en équipes familiales, accompagnées par le Centre socioculturel et l’Office de Tourisme du Pays Foyen. Lorsque vous aurez résolu toutes les énigmes de Robin, profitez d’un petit goûter et écoutez les histoires la Médiathèque intercommunale de Pellegrue. Rendez-vous à la halle de Pellegrue à 14h.

Adapté aux enfants de 7 à 12 ans (lecteurs), accompagnés d’un adulte.

+33 5 57 46 03 00

