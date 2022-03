Parcours accompagné dans les jardins à travers le regard de Patrice Lorho, chargé de la conservation et de la rénovation des jardins. Villa Arson Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Parcours accompagné dans les jardins à travers le regard de Patrice Lorho, chargé de la conservation et de la rénovation des jardins.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Villa Arson

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Villa Arson gratuit

Accompagné de Patrice Lorho, jardinier, nous vous invitons à découvrir le patrimoine végétal méditerranéen de la Villa Arson fait de plantes et d’arbres parfois multi-centenaires. Villa Arson 20, avenue Stephen Liégeard 06100 Nice Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

