Parcours à la découverte de nouvelles senteurs Musée d’archéologie Tricastine Saint-Paul-Trois-Châteaux, samedi 18 mai 2024.

Parcours à la découverte de nouvelles senteurs Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h00 Musée d’archéologie Tricastine entrée libre

Le temps d’une soirée, le musée d’archologie vous fait découvrir des senteurs emblematiques de la cuisine romaine.

Voyagez à travers le temps pour deviner les épices et arômates utilisés dans les premiers livres culinaires de l’histoire.

Pour mêler le goût à l’odorat, un atelier de fabrication d’une recette romaine incontournable vous sera proposé.

Musée d’archéologie Tricastine Place Castellane, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 96 92 48 http://www.musat.fr Le musée d’archéologie tricastine a été créé en 1986, mais c’est seulement depuis 2005 qu’il dispose, en attendant une vraie structure muséale, d’une salle d’expositions temporaires. Il a pour vocation de conserver, restaurer et présenter au public les collections issues du territoire du Tricastin, de Montélimar à Orange et du Rhône jusqu’à Nyons, et notamment des collections issues des fouilles. Atouts majeurs : – Nombreuses mosaïques gallo-romaines, dont une très bien conservée de 108 m² (sol d’une salle à manger) – Tabernacle juif du XVe siècle (unique en Europe) – Très belle collection de vaisselles en verre romaine – Maquettes.

