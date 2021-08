Valmy Centre historique "Valmy 1792" Marne, Valmy Parcourez une exposition abordant les textes et les symboles de la citoyenneté française Centre historique « Valmy 1792 » Valmy Catégories d’évènement: Marne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre historique « Valmy 1792 » 5€ : tarif unique exposition temporaire et visite du Centre historique Valmy 1792.

Cette exposition aborde la citoyenneté sous forme de triptyque. Découvrez la notion de citoyenneté lors des deux derniers conflits mondiaux et aujourd’hui, en France et dans l’Union européenne. Centre historique « Valmy 1792 » 24 rue Kellermann, 51800 Valmy Valmy Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

