Marché de Noël à Parcoul Parcoul-Chenaud, 9 décembre 2023, Parcoul-Chenaud.

Parcoul-Chenaud,Dordogne

Samedi 09 décembre à Parcoul, Marché de Noël de 10h à 18h.

De nombreuses animations : Actions caritatives, artisanat, voitures de collection, décorations de Noël, restauration sur place….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday December 09 in Parcoul, Christmas Market from 10am to 6pm.

Lots of entertainment: Charity events, crafts, classic cars, Christmas decorations, on-site catering…

Sábado 09 de diciembre en Parcoul, mercado de Navidad de 10h a 18h.

Mucha animación: Organizaciones benéficas, artesanía, coches clásicos, decoración navideña, restauración in situ…

Samstag, 09. Dezember in Parcoul, Weihnachtsmarkt von 10 bis 18 Uhr.

Zahlreiche Animationen: Wohltätigkeitsaktionen, Kunsthandwerk, Oldtimer, Weihnachtsdekorationen, Verpflegung vor Ort…

Mise à jour le 2023-11-03 par Val de Dronne