Concert de Noël à Parcoul Parcoul-Chenaud, 9 décembre 2023, Parcoul-Chenaud.

Parcoul-Chenaud,Dordogne

Samedi 09 décembre, Concert de Noël avec l’ensemble vocal Aquistriae à l’église de Parcoul à 18h.

Entrée 10 €, gratuit pour les -12 ans..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday December 09, Christmas concert with the Aquistriae vocal ensemble at Parcoul church at 6pm.

Admission 10?, free for children under 12.

Sábado 09 de diciembre, concierto de Navidad con el conjunto vocal Aquistriae en la iglesia de Parcoul a las 18:00 h.

Entrada 10?, gratuita para menores de 12 años.

Samstag, 09. Dezember, Weihnachtskonzert mit dem Vokalensemble Aquistriae in der Kirche von Parcoul um 18 Uhr.

Eintritt 10 ?, kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-22 par Val de Dronne