Marché de Noël à Chenaud Parcoul-Chenaud, 2 décembre 2023, Parcoul-Chenaud.

Parcoul-Chenaud,Dordogne

Dimanche 02 décembre à Chenaud, Salle Georges Brassens

Marché de Noël organisé par le Comité des fêtes de Chenaud de 9h00 à 17h30.

Vin chaud, vente d’huîtres, tombola. Buvette et restauration sur place.

Renseignements: 06.95.88.19.61.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sunday December 02 at Chenaud, Salle Georges Brassens

Christmas market organized by the Comité des fêtes de Chenaud from 9am to 5:30pm.

Mulled wine, oyster sales, tombola. Refreshments and catering on site.

Information: 06.95.88.19.61

Domingo 2 de diciembre en Chenaud, Sala Georges Brassens

Mercado de Navidad organizado por el Comité des fêtes de Chenaud de 9.00 a 17.30 h.

Vino caliente, venta de ostras, tómbola. Refrescos y restauración in situ.

Información: 06.95.88.19.61

Sonntag, den 02. Dezember in Chenaud, Salle Georges Brassens

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Festkomitee von Chenaud von 9.00 bis 17.30 Uhr.

Glühwein, Verkauf von Austern, Tombola. Getränke und Speisen vor Ort.

Informationen: 06.95.88.19.61

Mise à jour le 2023-11-06 par Val de Dronne