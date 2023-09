Scène ouverte à Chenaud Parcoul-Chenaud, 7 octobre 2023, Parcoul-Chenaud.

Parcoul-Chenaud,Dordogne

Scène ouverte en soirée, organisée par la Voie Lactée, à la salle G. Brassens à Chenaud à 20h.

Musiciens et groupes locaux viennent jouer leurs meilleurs morceaux!

Restauration et buvette sur place (13 €)

Entrée au chapeau

Renseignements et réservations repas : 06.52.91.42.85.

Parcoul-Chenaud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Evening open stage, organized by Voie Lactée, at Salle G. Brassens in Chenaud at 8pm.

Local musicians and bands come to play their best tunes!

Catering and refreshments on site (13 ?)

Admission by hat

Information and dinner reservations: 06.52.91.42.85

Velada abierta, organizada por la Voie Lactée, en la Salle G. Brassens de Chenaud a las 20.00 horas.

Músicos y grupos locales tocarán sus mejores temas

Catering y refrescos in situ (13 €)

Entrada con sombrero

Información y reservas de comidas: 06.52.91.42.85

Offene Bühne am Abend, organisiert von der Voie Lactée, in der Salle G. Brassens in Chenaud um 20 Uhr.

Lokale Musiker und Bands spielen ihre besten Stücke!

Essen und Trinken vor Ort (13 ?)

Eintritt mit Hut

Informationen und Reservierungen für Mahlzeiten: 06.52.91.42.85

