Dictée automnale à Parcoul Parcoul-Chenaud, 7 octobre 2023, Parcoul-Chenaud.

Dictée automnale, à 14H00, organisée par le club questions pour un champion de St-Privat en Périgord et présentée par Jacques Vignolles. Lots offerts par le Conseil Départemental de la Dordogne et la Municipalité. Verre de l’amitié en fin de rencontre. 05.53.91.30.29.

2023-10-07

Autumn dictation, at 2:00 pm, organized by the questions pour un champion club in St-Privat en Périgord and presented by Jacques Vignolles. Prizes donated by the Conseil Départemental de la Dordogne and the Municipality. Glass of friendship at the end of the event. 05.53.91.30.29

Dictado de otoño a las 14.00 h, organizado por el club questions pour un champion de St-Privat en Périgord y presentado por Jacques Vignolles. Premios donados por el Conseil Départemental de la Dordogne y el Ayuntamiento. Copa de la amistad al final del partido. 05.53.91.30.29

Herbstdiktat um 14.00 Uhr, organisiert vom Club questions pour un champion aus St-Privat en Périgord und präsentiert von Jacques Vignolles. Die Preise werden vom Departementsrat der Dordogne und der Stadtverwaltung gestiftet. Freundschaftsgetränk am Ende der Veranstaltung. 05.53.91.30.29

