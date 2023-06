Soirée Nocturne du Parcofolies Parcofolies La baule La baule Catégories d’Évènement: La baule

Loire-Atlantique Soirée Nocturne du Parcofolies Parcofolies La baule, 8 juillet 2023, La baule. Soirée Nocturne du Parcofolies Samedi 8 juillet, 19h00 Parcofolies Tarif unique: 8.50 Première soirée nocturne du Parcofolies

Bar et restauration sur place

Tarif unique – 8,50€

Enfant moins de 3 ans – gratuit Parcofolies Château Lesnérac, Route de Rézac 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « uneviepourchloe@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/soiree-nocturne-du-parcofolies-la-baule.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T19:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:59:00+02:00

