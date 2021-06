Sant'Agata li Battiati Parco Paternò del Toscano Catania, Sant'Agata li Battiati Parco Paternò del Toscano Sant'Agata li Battiati Catégories d’évènement: Catania

Sant'Agata li Battiati

Parco Paternò del Toscano, 6 juin 2021-6 juin 2021, Sant'Agata li Battiati. Parco Paternò del Toscano, le dimanche 6 juin à 10:30 Parco Paternò del Toscano Via Roma 61 Sant’Agata Li Battiati 95030 Catania Sant’Agata li Battiati Catania

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T10:30:00 2021-06-06T12:00:00

Parco Paternò del Toscano Sant'Agata li Battiati Via Roma 61 Sant'Agata Li Battiati 95030 Catania Voir la suite des événements ici

Détails Catégories d’évènement: Catania, Sant'Agata li Battiati Étiquettes évènement : Autres Lieu Parco Paternò del Toscano Adresse Via Roma 61 Sant'Agata Li Battiati 95030 Catania Ville Sant'Agata li Battiati lieuville Parco Paternò del Toscano Sant'Agata li Battiati