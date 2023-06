Parco Miralago Riva del Garda Riva del Garda Catégories d’Évènement: Provincia di Trento

Riva del Garda Parco Miralago Riva del Garda, 4 juin 2023, Riva del Garda. Dimanche 4 juin, 10h30 Parco Miralago Parco Miralago Piazza Garibaldi, 5, 38066 Riva del Garda TN Riva del Garda 38066 Provincia di Trento Trentino-Alto Adige 0464573806 https://www.comune.rivadelgarda.tn.it/Aree-tematiche/Biblioteca-civica [{« type »: « email », « value »: « biblioteca@comune.rivadelgarda.tn.it »}, {« type »: « phone », « value »: « 3485252486 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©BibliotecacivicaRivadelGarda Détails Catégories d’Évènement: Provincia di Trento, Riva del Garda Autres Lieu Parco Miralago Adresse Piazza Garibaldi, 5, 38066 Riva del Garda TN Ville Riva del Garda Departement Provincia di Trento Age max 99 Lieu Ville Parco Miralago Riva del Garda

Parco Miralago Riva del Garda Provincia di Trento https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riva del garda/

Parco Miralago Riva del Garda 2023-06-04 was last modified: by Parco Miralago Riva del Garda Parco Miralago Riva del Garda 4 juin 2023