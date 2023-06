Activité Manuelle – Moulage plâtre des formes en espalier des formes fruitières. Parcelles de l’association Murs à pêches Montreuil, 6 août 2023, Montreuil.

Activité Manuelle – Moulage plâtre des formes en espalier des formes fruitières. Dimanche 6 août, 15h00 Parcelles de l’association Murs à pêches

Il y a 40 millions d’années, l’Île-de-France était une mer tropicale. Les dépôts de sels au fond de l’eau et l’évaporation de la mer ont fait apparaître des cristaux appelés « gypse » ou « pierre à plâtre ». Ce minéral a permis de conserver de nombreux fossiles et restes osseux des mammifères qui peuplaient cette région mais il est aussi convoité et exploité depuis l’époque Gallo-romaine pour son potentiel à produire du plâtre. Une fois moulé, il montrait tout autant des qualités esthétiques par sa finesse que des facultés de conservation des défunts dans des sarcophages ou de protection des habitation face aux incendies. Ainsi, pour exploiter ce minéral, des carrières se sont constituées dans la région et particulièrement à Montreuil. La matière, la technique et le savoir-faire ont permis aux mûrs à pêches d’exister.

L’histoire de ce patrimoine montreuillois est dans un premier temps transmise par un discours adapté aux enfants lors des visites que nous proposons. Pour leur permettre de mieux visualiser l’objet de ce récit, nous leur montrons des morceaux de gypse fournis par Le Musée du plâtre qu’ils peuvent manipuler et dans un deuxième temps nous leur faisons réaliser des oeuvres en plâtre.

Déroulement de l’activité plâtre

Dans la première partie de cette activité manuelle, des réalisations sont disposées sur des plateaux au sol. Le plâtre a été auparavant coulé sur des moules representant le mur à pêches et une forme frutière palissée. Les enfants peuvent les décoller les moules

Après cela, à leur tour de réaliser cette empreinte. Les enfants possédant chacune et chacun leur moule, nous leur montrons le processus de fabrication à partir de plâtre sous forme de poudre. De l’eau est versée dans une bassine, puis à l’aide d’une cuillère, c’est au tour de cette poudre d’être ajoutée à hauteur d’eau. Une fois que l’eau a bu le plâtre, nous pouvons mélanger. Cette tâche étant terminée, les enfants y plongent leur cuillère et en déposent une couche sur le moule. Comme le processus de séchage dure environ deux heures, les parents qui le souhaitent peuvent venir les récupérer plus tard, sinon ces oeuvres servent de modèles pour les enfants suivantes.

Parcelles de l’association Murs à pêches Impasse Gobétue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 98 95 88 57 http://www.mursapeches.org [{« type »: « phone », « value »: « 0698958857 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T15:00:00+02:00 – 2023-08-06T16:30:00+02:00

Association Murs A Pêches