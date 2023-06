« Les pêches, histoire d’un fruit, histoire des goûts, histoire d’un lieu » Parcelles de l’association Murs à pêches Montreuil, 2 juillet 2023, Montreuil.

« Les pêches, histoire d’un fruit, histoire des goûts, histoire d’un lieu » 2 juillet – 6 août, les dimanches Parcelles de l’association Murs à pêches

Dès 1260, les sources de la ville de Montreuil alimentent en eau le château de Vincennes. En échange, les Montreuillois, sont exemptés d’une quantité d’impôts, de taille et de corvées. Au fil des siècles, ce village prend de l’importance et devient au XIIème siècle un lieu de prédilection pour le haut clergé et les puissants seigneurs. Ce développement s’organise autour de la construction de l’église Saint-Pierre-Saint-Paul, qui devient le lieu de culte du roi et de la cour en résidence à Vincennes. Comme dans la plupart des alentours de Paris, les cultures maraîchères y sont particulièrement importantes. Sur les coteaux, les Montreuillois produisent du raisin et surtout des pêches : aux alentours du XVIIème siècle, l’invention des murs à pêches permet d’augmenter la production en protégeant les arbres du froid. Les pêches de Montreuil sont devenues fameuses et ont approvisionné les tables des souverains de l’Europe jusqu’au début du XXe siècle.

L’ancien site agricole des Murs à Pêches a permis le développement de l’arboriculture des pêches. Si l’étymologie laisse pense que le pêcher est originaire de Perse, il serait en réalité arrivé de Chine par la Route de la Soie, puis de Perse à la Grèce au IVème siècle avant notre ère. Les Romains ont commencé à le cultiver au Ier siècle avant notre ère et l’appelait « malum persicum », pomme de Perse. L’archéologie a révélé à Saintes, en Charente, des noyaux de pêches dans des vestiges galllo-romains. S’il est cultivé depuis la moyen-âge en France, c’est le développement de la technique de l’espalier qui va permettre l’expansion de sa culture.

A Montreuil, le gypse présent dans le sous-sol et transformé en plâtre, a permis de développer la technique du palissage à la loque des pêchers. Le long de murs-paysans construits en silex et terre et enduits de plâtre qui emmagasinaient la chaleur du soleil, les pêchers taillés et fixés au mur, poussaient protégés par le chaperon du mur et des tissus ou des toiles de paille. Il s’agit de sorte de serres murales. Sans cette technique, la pêche ne se serait jamais développée en Île-de-France. L’abbé janséniste Jean-Roger Schabol, fervent chantre du Montreuil horticole, documente cette technique dès 1770 dans l’article illustré de dessins : La taille de Montreuil au XVIIIème siècle dans La Pratique du jardinage. Selon lui, en 1750, sur 800 familles, 600 s’occupent de la culture du pêcher. Il soutient que « l’invention » des murs à palisser est liée à une tradition locale ancienne. C’est à Corbeil que les premières pêches auraient été cultivées en Île-de-France. La situation géographique de Montreuil, la nature géologique de son sol et la présence de carrières à ciel ouvert vont permettre l’érection rapide des murs. Ce qui est unique à Montreuil, c’est l’intensité de la pratique et son extension rapide sur le territoire. On attribue un rôle clé à un montreuillois, Nicolas Pépin, membre éminent d’une longue dynastie de cultivateurs.

La technique de la culture en espalier des arbres fruitiers, aussi appelé palissage, associée au greffage, a largement favorisé l’acclimatation de variétés fruitières exogènes (pruniers, poiriers, pêchers) en France et le développement de variétés de très grande qualité. Cette technique a contribué à l’évolution de l’alimentation et des goûts.

Louis XIV était un très grand amateur de pêches et de poires. Dans le but premier de satisfaire ses désirs, le Potager du Roi à Versailles a été construit entre 1678 et 1683 sous la direction de Jean-Baptiste La Quintinie. Les poiriers, pêchers, pruniers ont pu pousser à la chaleur et à l’abri des vents dominants grâce à la présence de ces très nombreux murs à palisser, bâtis en meulière, la pierre locale. Dans le plan de La Quintinie, publié en 1690, on remarque « onze petits jardins tout enclos de murailles » et notamment des « jardins biais ». La technique du palissage à la montreuilloise a essaimée jusqu’à Versailles. Nicolas Pépin a un temps travaillé avec La Quintinie avant qu’une brouille ne les éloigne.

Outre les problématiques de chaleur, l’un des enjeu du palissage est de faciliter techniquement la culture et la récolte. Les poiriers francs, dits aussi « arbres de plein vent », obtenus par semis de pépins peuvent atteindre 20 mètres de haut, bien trop hauts pour être taillés et récoltés, et les fruits s’abîment en tombant. C’est une des raisons pour lesquelles les poiriers cultivés sont palissés mais aussi greffés sur des cognassiers pour obtenir des arbres plus petits.

L’histoire de l’arboriculture à Montreuil nous permet de parler de l’histoire des déplacements des plantes qui ont concouru à forger l’histoire des goûts, des us et coutumes alimentaires et des économies alimentaires royales ou vivrières.

La deuxième partie de l’exposition parlera de l’histoire récente du site et des enjeux de sa patrimonialisation, pour sensibiliser le public à ces questions et aux raisons d’un si vifs débats.

En 1994, la zone est déclassée zone urbanisable à 80 %. Soucieuse de l’avenir du site, l’association Murs à Pêches est créée en 1994 dans le but de restaurer et d’ouvrir au public ce patrimoine oublié et à l’abandon. L’association fera les démarches de demande de classement et réussira à convaincre l’inspecteur des sites. Une mesure d’urgence de classement sera décrétée en 2001. En 2003, 12 projets à vocation culturelle, patrimoniale, environnementale et sociales seront retenus pour la mise en valeur de parcelles situées dans le quartier des Murs à Pêches. Le classement définitif au titre des Sites et Paysages intervient en 2003, pour 8,5 hectares des 38 hectares du site.

A nouveau en 2012, le Plan Local d’Urbanisme est modifié et les Murs à Pêches deviennent « espace vert urbanisable ». Ce PLU sera cassé au tribunal administratif car le règlement ne permet pas qu’un « espace vert » soit « urbanisable ». En octobre 2017, dans le cadre des projets Inventons la Métropole du Grand Paris un projet de construction de logements est envisagé sur une partie du site. Une pétition va recueillir 8000 signatures pour réclamer la protection du site. Le classement en 2020 au titre de Patrimoine d’Intérêt Régional et de Sites et Jardins Remarquables par la DRAC, vient couronner vingt années de débats pour la préservation de cet inestimable patrimoine alliant histoire et nature en ville.

L’exposition vise à célébrer ce classement et à en partager les enjeux au plus grand nombre.

Parcelles de l’association Murs à pêches Impasse Gobétue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 98 95 88 57 http://www.mursapeches.org [{« type »: « phone », « value »: « 0698958857 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-02T15:00:00+02:00 – 2023-07-02T17:30:00+02:00

2023-08-06T15:00:00+02:00 – 2023-08-06T17:00:00+02:00

Horticulture/Histoire/Murs à Pêches

Musée de l’histoire vivante Montreuil