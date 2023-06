Murs à Pêches : patrimoine poétique Parcelles de l’association Murs à pêches Montreuil, 2 juillet 2023, Montreuil.

Les murs à pêches, c’est un vaste quadrillage de vergers sur 35 hectares, tout en longueur séparés par des murs. La culture des pêches selon la technique utilisée du « palissage à la loque » est introduite à Montreuil au XVIe siècle. Elle consistait à faire pousser les arbres fruitiers contre un mur enduit de plâtre afin que ces derniers bénéficient de la réverbération du soleil. Découvrez la culture des pêchers au cours d’une visite.

À présent, lorsque l’on se promène dans ces lieux champêtres, on a vraiment l’impression « d’être ailleurs ». Cet endroit constitue une véritable diversité de milieux favorable au développement d’espèces végétales et animales.

La culture de la pêche contre des murs a façonné le paysage de Montreuil. Ces fruits de luxe qui ont fait la renommée de la ville à travers l’Europe furent servis aux tables des plus grands, dont celles de Louis XIV, de la cour de la Reine d’Angleterre, du tsar et des princes russes… partez à la découverte de ce riche passé horticole !

