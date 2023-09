Cochelet Des Vendanges PARCELLE Veuve Clicquot Verzenay, 14 octobre 2023, Verzenay.

Verzenay,Marne

Venez fêter la fin de vendanges avec le Cochelet des vendanges le samedi 14 octobre 2023 à 16h30 !

L’association Verzenay Expériences vous propose de découvrir ou re-découvrir le village sous la forme d’un jeu de piste « A la quêtes des bulles ».

Suivez cette chasse aux énigmes en amoureux, en famille ou entre amis… agrémentée de dégustations de produits locaux.

Célébrons la fin des vendanges autour d’un repas et profitons de ce moment convivial !

Repli au Caveau St Vincent en cas de mauvais temps..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 18:30:00. .

PARCELLE Veuve Clicquot Rue de la Veuve Pommery

Verzenay 51360 Marne Grand Est



Come and celebrate the end of the grape harvest with the Cochelet des vendanges on Saturday, October 14, 2023 at 4:30pm!

The Verzenay Expériences association invites you to discover or rediscover the village in the form of a treasure hunt called « A la quêtes des bulles ».

Follow this enigma hunt with your partner, family or friends… and enjoy tastings of local products.

Celebrate the end of the grape harvest with a meal and enjoy a convivial moment!

Fallback to Caveau St Vincent in case of bad weather.

Venga a celebrar el final de la vendimia con el Cochelet des vendanges el sábado 14 de octubre de 2023 a las 16:30 h

La asociación Verzenay Expériences le invita a descubrir o redescubrir el pueblo en forma de búsqueda del tesoro llamada « A la quêtes des bulles ».

Siga esta búsqueda de enigmas en pareja, en familia o entre amigos… acompañada de degustaciones de productos locales.

Celebre el final de la vendimia con una comida y disfrute de un momento de convivencia

Regreso a Caveau St Vincent en caso de mal tiempo.

Feiern Sie das Ende der Weinlese mit dem Cochelet des vendanges am Samstag, den 14. Oktober 2023 um 16.30 Uhr!

Der Verein Verzenay Expériences bietet Ihnen die Möglichkeit, das Dorf in Form einer Schnitzeljagd « A la quêtes des bulles » zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Folgen Sie dieser Rätseljagd zu zweit, mit der Familie oder mit Freunden… und genießen Sie die Verkostung lokaler Produkte.

Feiern Sie das Ende der Weinlese bei einem Essen und genießen Sie diesen geselligen Moment!

Ausweichen in den Caveau St Vincent bei schlechtem Wetter.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme du Grand Reims