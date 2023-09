Visite du Restaurant scolaire de Parcé-sur-Sarthe (72) – Cycle équipements publics PARCÉ-SUR-SARTHE Parcé-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Parcé-sur-Sarthe

Sarthe Visite du Restaurant scolaire de Parcé-sur-Sarthe (72) – Cycle équipements publics PARCÉ-SUR-SARTHE Parcé-sur-Sarthe, 13 octobre 2023, Parcé-sur-Sarthe. Visite du Restaurant scolaire de Parcé-sur-Sarthe (72) – Cycle équipements publics Vendredi 13 octobre, 14h30 PARCÉ-SUR-SARTHE Inscription obligatoire (formulaire en ligne sur www.caue-sarthe.com ) Rencontrez les architectes de réalisations architecturales récentes d’équipements publiques à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture ! Trois demi-journées pour décrypter les choix architecturaux de plusieurs réalisations publiques et échanger avec leurs architectes. > VENDREDI 13 OCTOBRE

> De 14h30 à 15h45

Restaurant scolaire de Parcé-sur-Sarthe

En présence de l’agence Talu Tristan Brisard Architecte (en attente de confirmation)

RDV au 13 rue Charles de Gaulle, 72300 PARCÉ-SUR-SARTHE Les autres visites au programme du cycle Équipements publics > SAMEDI 14 OCTOBRE De 9h30 à 10h45

École maternelle de l’Auneau à Changé

En présence de l’agence A2A Architectes

RDV au 2 Rue Jacques Peletier, 72560 CHANGÉ De 10h30 à 11h45

Mairie de Neuville-sur-Sarthe

En présence de l’agence Scheubel + Genty Architectes

RDV au 2 Grande Rue, 72190 NEUVILLE-SUR-SARTHE De 11h à 12h15

RDV au 2 Rue Jacques Peletier, 72560 CHANGÉ De 14h à 15h15

RDV au 2 Grande Rue, 72190 NEUVILLE-SUR-SARTHE De 14h à 15h15

Mairie de La Chapelle-Saint-Aubin

En présence de l’agence Bertrand Penneron Architecte

RDV au 2 Rue de l'Europe, 72650 LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN

2023-10-13T14:30:00+02:00 – 2023-10-13T15:45:00+02:00

