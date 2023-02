“Parce que l’oiseau” – diner et lecture polipoétique Restaurant Vivace Trébeurden Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

2023-02-22 – 2023-02-22

Cotes-d’Armor “A l’approche du printemps, Laura et Baptiste sont en quête de douceur. Iels ont donc invité Tanguy pour une lecture polipoétique « Parce que l’oiseau ». Entre le temps du plat et du dessert, cette lecture sera une ” invitation sensible à retrouver l’écoute des choses, à se relier, se nouer, pour élargir nos façons d’être en vie. ” 19h Rencontre avec Tanguy autour d’un verre

19h30 Diner poétique +33 2 96 47 15 52 Restaurant Vivace Place Crec’h hery Trébeurden

