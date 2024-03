Parce que l’oiseau Brunch et lecture poétique L’auberge de Crec’h Bec Pleumeur-Bodou, dimanche 19 mai 2024.

Parce que l’oiseau Brunch et lecture poétique L’auberge de Crec’h Bec Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

De 12h à 14h formule brunch sur réservation.

A partir de 14h30 Lecture poétique proposée par Tanguy Tanguy (durée 1heure).

Dans un dispositif d’adresse directe au public, Tanguy Tanguy nous partage une lecture poétique et philosophique qui nous invite à considérer et élargir les formes de vies. À entendre la terre, la rivière, les choses de la vie et surtout leur poser les bonnes questions. Un corpus musical accompagne ces réflexions, allant des mélodies de Tchaïkovski aux compositions

singulières d’Aperghis, nous rappelant que les poèmes ont un temps d’avance, ayant perçu depuis longtemps le silence et ce qu’il disait.

« Parce que l’oiseau » établit un lien mélodieux entre le public, l’art et le vivant. Une invitation sensible à retrouver l’écoute des choses, à se relier, se nouer, pour élargir nos façons d’être en vie.

« Écoutez les idées des choses, les idées qu’ont les choses, ce serait emprunter ces lignes en perception et en pensée les suivre, comme on ferait d’une bête. Laisser aller les lignes, laisser rêver les lignes. »

« La poésie se repeuple, tout autant que les ciels, les sols et les places, elle qui s’était franchement dépeuplée elle qui à vrai dire s’exagérait surtout l’absence d’un peuple qu’elle avait tout simplement cessé d’aimer » Nos Cabanes, Marielle Macé.

Entrée libre pour la lecture poétique, pas besoin de réserver. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 12:00:00

fin : 2024-05-19 16:30:00

L’auberge de Crec’h Bec 25 Route du Radôme

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

