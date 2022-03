Parc Zoologique de Paris : une saison toute en sensation Parc zoologique de Paris, 19 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 19 mars 2022 au dimanche 20 mars 2022 :

payant

En 2022, le Parc Zoologique de Paris se dévoile autrement et invite les visiteurs à un voyage sensoriel, à la découverte de leurs sens et de ceux des autres animaux. La saison sera lancée par le Rendez-Vous Sauvage de printemps qui aura lieu du 19 mars au 8 mai. Et pour le fêter, le zoo sera accessible gratuitement aux -13 ans le week-end du 19 et 20 mars.

En 2022, le Parc Zoologique de Paris se dévoile autrement et invite les visiteurs à un voyage sensoriel, à la découverte de leurs sens et de ceux des autres animaux.

Les visiteurs partiront à la découverte de nouveautés, dont plusieurs escales sensorielles permettant de s’immerger dans l’atmosphère de chaque biozone à travers les sons et les odeurs. La grande volière africaine et la serre tropicale mettront également leurs sens en éveil.

Les SenS’ationnels, installations que les visiteurs retrouveront sur l’ensemble du parcours, dévoileront les spécificités sensorielles de nombreuses espèces, et apporteront des réponses à des questions… qui font sens !

Durant toute l’année, les animations seront également dédiées à cette thématique. Une dizaine de présentations et nourrissages par jour, commentés par nos médiateurs, mettront en avant les capacités sensorielles des animaux, comme l’équilibre chez les pumas, les infrasons chez les girafes ou l’usage des vibrisses chez les otaries.

Le Chalet, l’espace d’exposition situé aux clairières, se transformera en cabinet de curiosité sur la thématique des sens. Des spécimens exceptionnellement sortis des réserves du Muséum national d’Histoire naturelle seront présentés : les visiteurs pourront découvrir des espèces aux organes sensoriels originaux ou particulièrement efficaces et pourront s’interroger sur les liens existants avec les autres animaux et les mécanismes qui nous permettent d’appréhender le monde.

Toujours aux clairières, le Parcours Pieds Nus, permettra de déambuler sur des sols recouverts de différents substrats, identiques à ceux qui tapissent les enclos des animaux.

Enfin, les visiteurs pourront également profiter de l’exposition Regards fascinants de Tim Flach, installée dans le cadre de la Biennale Photoclimat en 2021 et visible encore durant toute l’année 2022.

UN PROJET DE CONSERVATION POUR LES RHINOCEROS BLANCS

Le Parc zoologique de Paris participe activement à la préservation des espèces menacées en développant des projets au sein même du zoo ex situ mais aussi dans le milieu naturel in situ, tout en contribuant au quotidien à la recherche au niveau international.

Cette année, 3 grands événements seront entièrement dédiés à la conservation, et plus précisément à la protection du rhinocéros blanc : le week-end gratuit pour les -13 ans (19-20 mars), la 1ère Silent Zoo (le 23 juin) et La Zoo Run (le 25 septembre).

AU PROGRAMME DE LA SAISON TOUT EN SENSATIONS : LES RENDEZ-VOUS SAUVAGES

Les Rendez-vous Sauvages reviennent sous le prisme des sensations, avec des animations spécifiques :

– Le Rendez-vous Sauvages de Printemps : du 19 mars au 7 mai 2022

– Le Rendez-vous Sauvages d’été : du 21 juin au 31 août 2022

– Le Rendez-vous Sauvages de l’automne : du 23 juin au 6 novembre 2022

Parc zoologique de Paris Route de la Ceinture du Lac Paris 75012

Contact : https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr/agenda/week-end-de-gratuite-pour-les-moins-de-13-ans-3554

Balade;Enfants

Date complète :

MNHN