LUMINESCENCES PARC ZOOLOGIQUE D’AMNEVILLE Amneville Les Thermes, 17 janvier 2024, Amneville Les Thermes.

EXCLUSIVITE TICKETMASTERLUMINESCENCES – EPISODE 2Après une première édition grandement réussie, Luminescences fait son grand retour du 21 octobre prochain au 1er avril 2024. Ce merveilleux festival a fait briller les allées du zoo tout au long de l’hiver dernier, grâce à plus de 10 000 lanternes et guirlandes lumineuses. À travers 6 univers féeriques, les visiteurs étaient plongés dans un monde à la fois réaliste, avec de nombreuses lanternes d’animaux, mais aussi dans un décor fantastique, lui, beaucoup plus tiré de l’imaginaire.« WELCOME TO PARADISE »Pour la deuxième édition du festival Luminescences, le Zoo d’Amnéville vous promet un dépaysement total ! Le nouveau thème « Welcome to Paradise », vous fera voyager vers de nouveaux horizons. Forêt enchantée, jungle tropicale, décors paradisiaques et tant d’autres paysages rythmeront votre balade à travers 9 univers féériques. de 10000 Installations lumineuses9 Univers féériques1.4 km de parcours féériqueHoraires : Jusqu’à 21h00Dernière entrée pour le festival 1h avant la fermeture approximativement.Temps de visite estimée : entre 1 et 2hAttention billet daté! veuillez choisir vos horaires selon le calendrier du parcEn cas de problèmes météorologiques le Zoo d’Amnéville se garde le droit de modifier le calendrier.

Tarif : 17.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-17 à 18:00

PARC ZOOLOGIQUE D’AMNEVILLE 1 RUE DU TIGRE 57360 Amneville Les Thermes 57