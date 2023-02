PARC ZOOLOGIQUE CERZA LE PARC DES SAFARIS EN NORMANDIE PARC ZOOLOGIQUE CERZA, 1 février 2023, HERMIVAL LES VAUX.

Valable du 01/02 au 30/11/2023 selon calendrier d’ouverture du site Gratuit pour les moins de 3 ans Le parc des SafarisPlus qu’une visite … Un voyage !!…sur de grands espaces : 80 hectares de nature préservée accueillant 1500 animaux sauvagesTout au long de la visite à pied ou en safari-train, approchez au plus près les animaux rares et participez à leur protection dans la nature.Une journée entière de découverte des différents grands domaines avec leurs animaux et décors ; le village polaire et ses ours blancs, l’espace tropical, la forêt des lémuriens, la volière des grands perroquets ou la plaine africaine aves ses girafes, autruches et rhinocéros…Nouveauté 2020 : Dans une ambiance typiquement balinaise, traversez le village et les nouveaux aménagements pour 5 espèces indonésiennes grâce à 2 passerelles sur pilotis …Restauration sur place pour tous budgetsEt pour les amoureux de la nature, Prolongez votre séjour en dormant au milieu des Animaux… Ambiance safari garantie dans des hébergements atypiquesImportant : si vous choisissez le RETRAIT EN MAGASIN vos billets ne pourront pas être retirés au Parc. Vous devrez obligatoirement les retirer dans l’un des points de vente de notre réseau.TARIFS• Adulte : à partir de 12 ans• Enfant : de 3 à 11 ans inclusHORAIRES• Février Mars Octobre Novembre : 10h00-17h30• Avril Mai Juin Septembre: 9h30-18h30• Juillet Aout : 9h30-19h00INFORMATIONS PRATIQUES- Restauration sur place pour tous budgets, sans réservation- Accès : D143 – 14100 Hermival-les-Vaux Gratuit pour les enfants jusqu’à 2 ans inclus. PARCS ZOOLOGIQUES LUMIGNY

