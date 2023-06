Fête de la musique 2023 à Denain Parc Zola Denain Denain Catégories d’Évènement: Denain

Nord Fête de la musique 2023 à Denain Parc Zola Denain, 21 juin 2023, Denain. Fête de la musique 2023 à Denain Mercredi 21 juin, 18h45 Parc Zola Venez nous rejoindre au Parc Zola (Théâtre de Verdure) Boulevard du 8 mai 45 à DENAIN pour la fête de la musique 2023 le mercredi 21 juin 2023, ouverture des portes à 18h45. Se succéderont sur scéne à partir de 19h30: NAIM (Rappeur local) Show des années 80, génération top 50 par lez’arts spectacles Jessie FASANO (n’oubliez pas les paroles) Jonatan CERRADA entrée gratuite, petites restaurations sur place Parc Zola boulevard du 8 mai 45, 59220 DENAIN Denain 59220 Faubourg Fernand Duchâteau Nord Hauts-de-France amphithéâtre de verdure, parc zola parking Carrefour Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

