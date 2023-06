Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Yvelines Fête du village Parc Yvon Le Coz Les Loges-en-Josas, 1 juillet 2023, Les Loges-en-Josas. Fête du village Samedi 1 juillet, 14h00 Parc Yvon Le Coz Entrée libre Venez participer à la Fête du village Les Loges-en-Josas le samedi 1er juillet 2023 au Parc Yvon le Coz ! L’après-midi, profitez d’activités telles que le paintball laser, le mini-curling, les structures gonflables et un tournoi de ping-pong. Des ateliers créatifs, un concours photo et des animations variées seront également proposés. Le bar et la restauration seront disponibles tout au long de la journée. En soirée, apportez votre repas ou optez pour les délices du Food Truck « la Chariote Royale ». Une soirée animée avec des magiciens, une retraite aux flambeaux, un feu d’artifice et une soirée dansante clôtureront l’événement. Parc Yvon Le Coz 7 Rue de la Ferme de l’Hôpital 78350 Les Loges-en-Josas Les Loges-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

